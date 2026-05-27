Фото: Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово.

За год кемеровчане взяли в библиотеках больше 3,8 млн книг. Об этом сообщили в городской администрации сегодня, в Общероссийский день библиотек.

Муниципальная информационно-библиотечная система объединяет Культурно-просветительский центр и 23 библиотеки. Всего в них хранится 691 258 книг, а читателями являются 152 126 человек.

При этом в библиотеках сегодня не только выдают книги, но и проводят различные мероприятия, встречи и мастер-классы. В списке услуг кемеровских городских библиотек - около 50 позиций.

