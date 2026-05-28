Пьяный водитель без прав устроил погоню в Кузбассе

В Междуреченске инспекторы ГИБДД, патрулируя улицы, заметили автомобиль ВАЗ-2109. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил путь, в результате чего началось его преследование. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что за рулем был 28-летний житель без водительских прав. Инспекторы заподозрили, что он пьян: от него исходил резкий запах алкоголя, а речь была невнятной. Водителю предложили пройти тест на опьянение. Оказалось, что он действительно пьян. Мужчина объяснил, что выпил настойку перед поездкой на работу.

За допущенные правонарушения в отношении кузбассовца составили два административных протокола. Ему грозит арест до 15 суток или штраф в размере 45 000 рублей. Также за невыполнение требования полиции остановиться его оштрафуют на сумму до 10 000 рублей.

Ранее мы писали, что опубликован новый график отключений горячей воды в Кемерове 2026, а также волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с легионером из Греции.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.