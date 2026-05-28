Кузбасские школьники взяли 11 наград на Международном конкурсе «Большие вызовы»

Кузбасс вошел в число лучших регионов России на XI Международном конкурсе «Большие вызовы».

Образовательный центр «Сириус» объявил итоги XI Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В этом году конкурс получил международный статус и привлек рекордное количество участников - около 20 тысяч заявок из девяти стран. Финальные защиты прошли очно на федеральной территории «Сириус», где собрались талантливые школьники из России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

Шестое место по количеству победителей и призеров заняли кузбасские школьники. Одиннадцать кузбасских учеников вошли в число сильнейших, трое из них стали победителями. Ребята представили проекты в области новых материалов, фармацевтической робототехники и экологии.

