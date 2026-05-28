Жителю Кемерова грозит срок за незаконное хранение патронов

В Кемерове полицейские получили информацию о том, что 48-летний житель незаконно хранит оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

При обследовании его жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли винтовку и 11 патронов. Мужчина признался, что у него было разрешение на оружие, но он его не продлил.

Эксперты выяснили, что винтовка оказалась пневматической и была возвращена владельцу. Однако патроны признали пригодными для стрельбы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

