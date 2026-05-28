Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 62 фитосанитарных сертификата на партии сушеного гороха, выращенного в Промышленновском муниципальном округе. Горох предназначен для отправки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перевозка 1600 тонн продукции осуществляется в железнодорожных контейнерах. Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Китая, что подтверждено лабораторными исследованиями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». С начала года в Китай отправлено уже 31,3 тысячи тонн гороха.

