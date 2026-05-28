Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 2:08

Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай

Кузбасский горох отправился в Китай
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай.

Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 62 фитосанитарных сертификата на партии сушеного гороха, выращенного в Промышленновском муниципальном округе. Горох предназначен для отправки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перевозка 1600 тонн продукции осуществляется в железнодорожных контейнерах. Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Китая, что подтверждено лабораторными исследованиями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». С начала года в Китай отправлено уже 31,3 тысячи тонн гороха.

Ранее мы писали, что опубликован новый график отключений горячей воды в Кемерове 2026, а также волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с легионером из Греции.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.