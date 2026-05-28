В Кузбассе отремонтировали участок трассы после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Чебулинского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. На участке трассы 32К-342 (Верх-Чебула - Алчедат - Новоивановский) длиной 150 метров выявлены нарушения: разрушение асфальта, выбоины и ямы. Это создавало опасность для водителей и пассажиров. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Дорога принадлежит Кемеровской области и обслуживается компанией ЗАО «Чебулинское ДРСУ» по договору. Прокурор района направил представление руководству подрядной организации. В ответ дорожная служба в кратчайшие сроки провела ямочный ремонт, устранив все дефекты.

