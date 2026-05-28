В 27 муниципалитетах Кузбасса стартовал ремонт дорог.

В 27 муниципалитетах Кузбасса стартовал ремонт дорог в рамках региональной программы. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В этом году планируют отремонтировать 80 километров автодорог, обустроить 39 остановок, установить 2,7 километра ограждений и тысячу дорожных знаков. На эти цели из регионального и местных бюджетов выделено почти 2,5 миллиарда рублей.

В Березовском приступили к обновлению проспекта Ленина, в Тяжинском округе ремонтируют тротуар на пересечении улиц Горького и Первомайской. В Юрге приводят в порядок участки дорог от ТЭЦ до развилки улиц Ленина и Нахановича, а также на улицах Лазо и Московская.

Илья Середюк поручил главам муниципалитетов контролировать сроки и качество работ. Он подчеркнул важность эффективного использования каждого погожего дня и призвал быстрее выводить подрядчиков на объекты там, где ремонт еще не начался.

