Глава Кемерова рассказал о ходе работ на улице Веры Волошиной.

На улице Веры Волошиной рабочие снимают старый асфальт. До этого они демонтировали покрытие на тротуарах. Об этом сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов в соцсетях.

На дороге и тротуарах уложат новое асфальтовое покрытие, заменят бортовой камень и поребрики, отрегулируют колодцы. В этом году ремонтируют участок от Базовой до Радищева. В 2027 году работы продолжатся от Радищева до Дружбы.

Обновление улицы Веры Волошиной, улиц Нахимова и Угловой, Логового шоссе, проезда Притомского и других объектов стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

