В Куйбышевском районе Новокузнецка высадят 12 тысяч кедров.

В субботу, 30 мая, в Новокузнецке планируется высадить 12 тысяч кедров в Куйбышевском районе в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщил глава города Денис Ильин.

Сбор участников состоится на месте в 11:00. Координаты точки посадки: 53.766541, 87.041331. Добраться можно на организованном автобусе от администрации города (от фонтана), сбор в 10:00. Также можно приехать на собственном транспорте: по улице Рудокопровой до «Лада-Центра» (Димитрова, 32), затем повернуть направо на Шебелинскую и следовать по главной дороге. На месте будет работать полевая кухня.

«Приходите сами, зовите семью, коллег и друзей. Это уникальная возможность внести свой вклад в создание зелёного пояса Новокузнецка», - добавил Денис Ильин.

