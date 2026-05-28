Кемеровчанка осуждена за участие и финансирование экстремистской организации.

В Кузбассе 38-летняя жительница Кемерова признана виновной в участии в экстремистской организации и финансировании ее деятельности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия и суда, с ноября 2021 года по февраль 2026 года женщина участвовала в общих собраниях экстремистской организации, пропагандируя идеи, направленные на подрыв конституционного строя и безопасности государства. Она также вела переписку в групповом чате, готовила и отправляла документы в различные организации и государственные учреждения, представляя себя активным участником этой структуры.

Кроме того, с ноября 2021 года по декабрь 2022 года женщина финансировала деятельность экстремистской организации, предоставляя средства для ее работы.

Преступную деятельность кемеровчанки выявили сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы, переданные в следственные органы СК, послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы 10 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

