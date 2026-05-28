В кузбасском заповедники выпустили на свободу пять черных коршунов

Фото: минприроды Кузбасса.

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» пять черных коршунов выпустили на свободу после реабилитации в местоном Экоцентре. Об этом сообщили в минприроды Кузбасса.

Городская среда - жесткое испытание для хищников. Черные коршуны часто охотятся рядом с домами, из-за чего врезаются в в лобовые стекла машин, дорожные знаки и провода. Травмы бывают разными: от легких до тяжелых переломов.

Елизавета Повх, специалист по экологическому просвещению заповедника «Кузнецкий Алатау», уточнила, что каждый спасенный коршун - это не просто птица, а часть хрупкой экосистемы. Хищники иногда не сразу улетают после выпуска: они привыкают к заботе в центре и продолжают кружить возле вольеров.

