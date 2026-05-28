За сутки в Кузбассе поймали 25 нетрезвых водителей.

В Кузбассе 27 мая произошло 701 нарушение ПДД. Из них 25 совершили пешеходы, 676 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 25 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 43 факта управления транспортным средством без прав, 25 выездов на встречную полосу и 28 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 41 нарушение правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 14 нарушений проезда перекрестков, 19 проездов на запрещающий сигнал светофора и 41 случай непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 13 ДТП, в которых 18 человек травмированы.

