Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

С начала года в Кузбассе произошло 128 ДТП с участием животных. В них погиб один человек, четверо получили травмы. Чаще всего аварии случаются на загородных автодорогах, особенно ночью. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

25 мая около 22.00 на трассе «Кемерово - Новокузнецк» водитель «Лады Гранты» сбил косулю, внезапно выбежавшую на дорогу. Водитель не пострадал, но машина получила повреждения.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей быть внимательными. На опасных участках дороги установлены знаки, предупреждающие о возможном появлении животных. По возможности избегайте движения в условиях недостаточной видимости. Проверьте стеклоочистители и лобовое стекло, чтобы обзор был хорошим. Включайте противотуманные фары вместе с ближним или дальним светом. Увидев животное, снизьте скорость или остановитесь. Будьте особенно осторожны у деревьев и кустарников.

