На Троицу и в Родительский день в Новокузнецке запустят автобусы до кладбищ

Фото: пресс-служба Управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

В Новокузнецке на православную Троицу и в Родительский день организуют специальные автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

Всего будет пять маршрутов. Они будут работать 30 и 31 мая с 09.00 до 18.00 по следующим направлениям: «Вокзал-Редаковское кладбище», «Вокзал-Бунгурское кладбище», «Космонавтов-АТС-Ильинское кладбище», «Мурманская-Байдаевское кладбище», «Площадь побед -Митинское кладбище».

Автобусы 88 маршрута будут ходить до Кузнецкого кладбища. Их маршрут продлят от остановочного пункта ЦВТИ. На остановках будут дежурить специалисты МКУ ЦДС, чтобы помочь пассажирам и проконтролировать посадку и высадку.

Чтобы избежать пробок на въезде на кладбища, просят автомобилистов не мешать общественному транспорту. Это поможет сохранить оптимальные интервалы движения.

Также просят не создавать больших столпотворений на местах отправки маршрутов и планировать поездки заранее, на более позднее время. Подробную информацию о маршрутах можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС: 740-195.

