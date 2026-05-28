Школьной театральной студии в Кемерове присвоили имя Андрея Панина

Фото: администрация Кемерова.

Театральная студия «Вдохновение» кемеровской школы №31 теперь официально носит имя заслуженного артиста России Андрея Панина. Об этом сообщили в администрации города.

Знаменитый актер был выпускником этой школы, и инициативу о присвоении его имени театру поддержали его друзья и одноклассники.

На торжественной церемонии открыли тематическую выставку, которая в будущем превратится в полноценный музей.

Сама студия существует уже более 10 лет: ребята ставят классику и патриотические спектакли, выступают на больших сценах и побеждают на международных фестивалях.

Как отметила директор школы Нина Майснер, имя выдающегося земляка станет для учеников стимулом ставить перед собой смелые цели в творчестве и жизни.

