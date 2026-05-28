Кемеровчанину грозит до 10 лет тюрьмы после досмотра на автовокзале

На автовокзале в Кемерове сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего местного жителя, поведение которого показалось им подозрительным. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Мужчина заметно занервничал при виде патрульных, поэтому его решили проводить в дежурную комнату для проверки. Опасения подтвердились: у ранее судимого горожанина нашли полимерный пакет со светлым порошком. Экспертиза показала, что это синтетическое вещество, известное как «спайс», причем в крупном размере.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение и хранение опасного вещества ему грозит до 10 лет лишения свободы.

