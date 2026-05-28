В Кузбассе назначили нового уполномоченного по правам ребенка

Фото: парламент Кузбасса.

Новым уполномоченным по правам ребенка в Кузбассе стала Ирина Васильева. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Кузбасса.

Ее кандидатуру, предложенную губернатором Ильей Середюком и согласованную на федеральном уровне Марией Львовой-Беловой, утвердили депутаты регионального парламента.

Ирина Васильева - профессионал с огромным опытом: после окончания пединститута в 1999 году она пришла на службу в органы внутренних дел, где прошла путь от районного инспектора по делам несовершеннолетних до начальника областного профильного отдела ПДН. Общий стаж ее службы в полиции составляет 26 лет.

На заседании парламента новый омбудсмен принесла присягу и официально вступила в должность.

