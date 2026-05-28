В кузбасском заказнике поймали браконьеров

Фото: соцсети Евгения Бойко.

Государственные инспекторы провели рейды на юге Кузбасса - в Новокузнецком, Междуреченском и Таштагольском округах. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

Во время проверок специалисты минлесхоза зафиксировали серию грубых нарушений. Двоих человек уличили в охоте вне установленных сроков и без необходимых документов, а еще двоих поймали за незаконной рыбалкой на особо охраняемой территории - в заказнике «Реликтовый». Кроме того, в ходе рейда инспекторы обнаружили незарегистрированное нарезное охотничье ружье с патронами, которое сразу же передали в полицию. По всем фактам составлены административные протоколы.

Как отметил Евгений Бойко, эта системная работа помогает сохранять биологическое разнообразие региона и обеспечивать общественную безопасность.

