Поход за фастфудом обернулся для жителя Новокузнецка реальным сроком

В Новокузнецке вынесли приговор местному жителю, который решил поживиться чужим имуществом во время ужина. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В апреле 2026 года подсудимый, будучи нетрезвым, заметил в ресторане быстрого питания оставленную без присмотра сумку. Воспользовавшись моментом, он забрал ее и скрылся. В сумке находились личные вещи владельца, наушники и повербанк, что стало для потерпевшего серьезным ущербом.

На заседании мужчина полностью признал вину. В итоге суд назначил новокузнечанину один год и восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

