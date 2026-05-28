Следствие установило виновного в сокрытии данных о сгоревшей сауне в Прокопьевске

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СК Кузбасса предъявили обвинение бывшему сотруднику пожарного надзора по делу о пожаре на улице Кубанской в Прокопьевске, где погибли пятеро детей. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

По версии следствия, в 2022-2023 годах чиновник удалил из базы данных сведения о сауне, которая оказывала услуги по круглосуточному размещению людей. Из-за этого объект не проверяли на соблюдение требований безопасности. В результате в январе 2026 года случилась трагедия.

Фигурант признал вину и сейчас находится под домашним арестом. Параллельно продолжается расследование уголовного дела об оказании небезопасных услуг.

Ранее мы писали, что опубликован новый график отключений горячей воды в Кемерове 2026, а также волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с легионером из Греции.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.