Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+24°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 10:48

В Кузбассе два дня летнего зноя сменятся грозами и ливнями с градом

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды с 29 мая
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Короткое сибирское лето берет паузу: на смену азиатскому зною в регион идет мощный циклон. Об этом предупредила синоптик Елена Поскребышева.

По прогнозам, уже 29 мая погода резко испортится. Кузбасс и соседние регионы накроют дожди с грозами, местами возможен град. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха заметно упадет: после 30-градусной жары днем столбики термометров не поднимутся выше +15…+20 градусов.

Непогода задержится в области как минимум до конца месяца, принося кратковременные осадки и ночную прохладу.

Ранее мы писали, что опубликован новый график отключений горячей воды в Кемерове 2026, а также волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с легионером из Греции.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.