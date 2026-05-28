В Кузбассе два дня летнего зноя сменятся грозами и ливнями с градом

Короткое сибирское лето берет паузу: на смену азиатскому зною в регион идет мощный циклон. Об этом предупредила синоптик Елена Поскребышева.

По прогнозам, уже 29 мая погода резко испортится. Кузбасс и соседние регионы накроют дожди с грозами, местами возможен град. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха заметно упадет: после 30-градусной жары днем столбики термометров не поднимутся выше +15…+20 градусов.

Непогода задержится в области как минимум до конца месяца, принося кратковременные осадки и ночную прохладу.

