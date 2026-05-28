В Кузбассе двое детей на питбайках устроили лобовое ДТП

Фото: полиция Кузбасса.

В селе Камышино лобовое столкновение двух питбайков закончилось больницей для девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в полиции Кухбасса.

Мальчик врезался во встречный мини-мотоцикл, которым управлял 14-летний подросток.

Младший водитель получил серьезные травмы: переломы ног и черепно-мозговую травму.

Выяснилось, что родители сами разрешили детям кататься на мощной технике, не имеющей допуска на дороги общего пользования. В итоге полицейские оштрафовали отцов обоих мальчиков на 32 тысячи рублей.

Также к ответственности привлекли 15-летнего пассажира одного из питбайков, который ехал без шлема.

