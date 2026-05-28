В Новокузнецке задержали «серийного» нетрезвого водителя

Фото: архив "КП". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке перед судом предстанет 37-летний владелец Mercedes, который систематически игнорировал запрет на нетрезвое вождение. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В марте этого года инспекторы ДПС остановили его на улице Бардина. Мужчина был явно пьян, но от медицинского освидетельствования отказался.

Выяснилось, что только за прошлый год его дважды лишали прав и штрафовали за аналогичные нарушения, однако выводов водитель не сделал. Теперь административные штрафы сменились уголовным делом. Злостному нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что опубликован новый график отключений горячей воды в Кемерове 2026, а также волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с легионером из Греции.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.