Фото: пресс-служба АПК.

В каждом муниципалитете Кузбасса создадут филиал союза ветеранов СВО. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк на заседании межведомственной комиссии, где обсуждалась комплексная поддержка участников СВО и их семей.

По его словам, работу ведомств, которые занимаются вопросами военнослужащих, нужно постоянно улучшать. Для этого необходимо наладить взаимодействие глав территорий с главврачами больниц, в частности привлекать последних к аппаратным совещаниям. Главврачи и социальные координаторы должны иметь возможность оперативно рассказать главе о текущих проблемах.

«В каждом муниципалитете создадим филиал союза ветеранов СВО. У их руководителей должен быть прямой контакт с главами. Здесь важно исключить формальный подход, сделать эти филиалы живыми местами для общения. Потому что нередко ребятам проще сообщить о каких-то проблемах через сослуживцев, нежели через социального координатора», - отметил глава региона.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также два дня летнего зноя сменятся грозами и ливнями с градом.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.