В Кемерове завершают строительство нового пешеходного моста через Искитимку

В Кемерове завершают строительство пешеходного моста через Искитимку. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк после обхода строящихся объектов в центре города.

Переправа соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством. По словам главы региона, мост почти готов, осталось уложить тротуарную плитку, смонтировать стеклянные ограждения и освещение.

«За мостом — новое общественное пространство для прогулок. Обустроили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, площадки для отдыха, амфитеатр. Уже цветут деревья и кусты. Есть вопросы по организации ландшафтного дизайна. Поручил подрядчику добавить интересных решений, чтобы парк был действительно современным и уютным», — сказал Илья Середюк.

Также губернатор проверил реконструкцию улицы Мичурина от проспекта Советского до микрорайона 1а. Сейчас там делают тротуары, готовят землю под деревья и газоны, ставят бордюры, устаналивают светофоры. Работы планируют завершить в сентябре.

