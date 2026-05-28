Житель Кузбасса устроил дебош в баре из-за отказа продать алкоголь

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Юрге задержали мужчину, который устроил скандал в питейном заведении. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло в вечернее время на проспекте Победы. Нетрезвый посетитель бара начал скандалить после того, как ему отказали в продаже спиртного. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью и перевернул продукты на стойке. Персонал воспользовался кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии, после чего дебошир скрылся.

Стражи правопорядка нашли мужчину в соседнем дворе. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также два дня летнего зноя сменятся грозами и ливнями с градом.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.