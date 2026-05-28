В Кузбассе выбрали лучшие бренды

В Кемерове наградили победителей и лауреатов XXV юбилейного конкурса «Бренд Кузбасса». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В этом году участвовали 92 компании, победителями стали 62 из них. Гран-при вручили новокузнецким предприятиям ООО «ОК «Сибшахтострой» и АО «Экоград», бренду «Русалочка» (ИП Цуцкова О. В., Топкинский муниципальный округ), а также Прокопьевскому округу с проектом «Прокопьевская береста».

В онлайн-голосовании победу одержал «Юргинский гормолзавод». А Кемеровский округ был отмечен за программу поддержки участников СВО.

