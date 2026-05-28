Госавтоинспекция Кузбасса предупредила автомобилистов об ухудшении погоды

Госавтоинспекция Кузбасса предупредила водителей об ухудшении погоды. Уже сегодня ночью летний зной сменится сильными дождями и градом.

Непогода будет бушевать в первой половине пятницы, 29 мая. Помимо ливней и града прогнозируются грозы и усиление ветра до 22 метров в секунду. Видимость при осадках временами составит 1000 м и менее.

В таких условиях водители должны быть предельно осторожны и внимательных на дорогах. Ведь на мокрой трассе значительно снижается сцепление шин с покрытием, а под лужами могут скрываться ямы и выбоины.

«Есть еще более опасное явление, так называемое, аквапланирование. При достаточно высокой скорости и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, который отрывает колеса автомобиля от покрытия. По этой причине автомобиль даже на прямых участках может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части», - предупредили в ГАИ Кузбасса.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, а также увеличить интервал и дистанцию.

Следует быть осторожными и пешеходам. Зонты и капюшоны могут ограничивать обзор, поэтому перед выходом на дорогу нужно дополнительно убедиться, что нет автомобилей.

