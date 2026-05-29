В Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

В Кемерове задержали 44-летнюю женщину, которая украла украшения на 200 тысяч рублей - для этого преступница дважды побывала в чужом доме. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Муж похитительницы помогал знакомой по хозяйству. Однажды он взял с собой на работу жену. Женщина ранее уже была судима за кражу и в этот раз не смогла удержаться от совершения преступления. Порывшись в чужих вещах, она нашла в шкафу фарфоровую салатницу с золотыми украшениями и украла оттуда кольцо. Хозяйка не заметила пропажу, поэтому преступница решила снова нарушить закон. Зная, где спрятан ключ, она пробралась в жилище и на этот раз украла две пары сережек, кольца, две цепочки и именную подвеску. Все это сдала в комиссионный магазин.

На любительницу дорогих украшений завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

