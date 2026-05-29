Илья Середюк поручил главе Анжеро-Судженска усилить работу по ремонту и благоустройству

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня глава региона вместе с местными жителями заслушал отчет главы Анжеро-Судженска Дмитрия Ажичакова. После выступления губернатор высказал ряд претензий, в частности к недостаточно активному участию округа в региональных программах развития. В результате – Анжеро-Судженск отстает в темпах обновления коммунальной инфраструктуры, дорожной сети.

«Мы делаем все возможное, чтобы найти ресурсы для развития наших муниципалитетов. В том числе — утвердили госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». На 2026 год все проекты в ней уже законтрактованы, и только один муниципалитет, Анжеро-Судженск, не справился. До сих пор не законтрактован ремонт улицы Максима Горького, на состояние которой постоянно жалуются люди, в том числе у меня в соцсетях», — привел пример Илья Середюк.

Другой пример — скейт-площадка на площади Сергея Лазо. В прошлом году, когда она была гарантии, можно было привлечь подрядчика к ремонту, но этого сделано не было.

Губернатор поручил главе срочно разобраться с проблемными вопросами и особое внимание обратить на отработку обращений горожан.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также в Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.