Житель Кузбасса отрубил кисть женщине во время уличного конфликта

В Прокопьевске отправили в СИЗО мужчину, который при помощи мачете отрубил женщине кисть. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дикий случай произошел во дворе на улице Мартехова. Конфликту предшествовала телефонная ссора между двумя мужчинам. На разборки пришли четверо: мужчина с приятелем и его оппонент с гражданской женой. Последние принесли с собой газовый пистолет, ножи, мачете и баллончик со слезоточивым газом. Во время конфликта подозреваемый ударил недруга кулаком по голове, в результате чего тот упал и потерял сознание. После этого схватил мачете и нанес удар по руке женщины, которая начала распылять газовый баллончик. Пострадавшую госпитализировали, ей была диагностирована полная ампутация правой кисти.

Нападавшего мужчину задержали. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

