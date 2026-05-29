В Кузбассе юный вандал нарисовал на памятнике Ленину непристойный рисунок

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12-летний школьник нарисовал на памятнике Ленину в деревне Новороманово непристойный рисунок. Подростка нашли и наказали, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Юный юргинец гостил у бабушки. Не зная, чем заняться, он нашел баллончик с серой краской и нанес на скульптуру оскорбительное изображение.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником профилактическую беседу. Кроме того, в Юргинский городской суд будет направлен иск с требованием отправить вандала в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также в Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.