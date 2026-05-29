Житель Кузбасса пошел учиться в автошколу и получил штраф за вождение без прав

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове привлекли к ответственности инструктора автошколы и его ученика из-за грубых нарушений. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Tesla с опознавательными знаками одной из местных автошкол. Оказалось, что электромобиль не зарегистрирован как учебная машина, и в нем без согласования с Госавтоинспекцией внесены изменения: установлена дополнительная педаль тормоза.

За рулем находился 35-летний ученик, а на пассажирском сиденье — 31-летний автоинструктор. Из-за отсутствия официального статуса учебного автомобиля инспекторы квалифицировали поездку как вождение без прав. На ученика составили несколько протоколов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортом при наличии неисправностей (незаконное переоборудование). Мужчине грозит штраф в размере 16 000 рублей.

Инструктор может лишиться 30 тысяч рублей – на него составили материалы по административной статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». Кроме того, мужчине выдали предписание на устранение нарушений в 10-дневный срок, иначе регистрация транспорта будет аннулирована.

