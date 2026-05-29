В Кузбассе выбрали победителей регионального этапа конкурса «Семья года».

В Кузбассе завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Участники делились творческими работами, рассказывали о создании семьи, достижениях, семейных традициях, воспитании детей и многом другом. Они создавали презентации и видеоролики.

В номинации «Золотая семья» победили кемеровчане Рогожины. Владимир Семенович и Надежда Михайловна отмечают золотую свадьбу в ноябре. У них четверо детей и 14 внуков.

Лучшей многодетной семьей стали Гордиенко из Кемеровского округа. Денис и Екатерина женаты 20 лет и воспитывают шестерых детей.

В номинации «Семья - хранитель традиций» победили Михайловы из Мариинска. Андрей и Яна вместе 16 лет и воспитывают двоих детей.

Лучшей сельской семьей стали Черновы из поселка Калининский Мариинского округа. Евгений и Елена уже 26 лет занимаются пчеловодством, а их семейная пасека существует более 200 лет.

В номинации «Семья защитника Отечества» победили Сусловы из Березовского. У Дмитрия и Александры трое детей. Их семейная военная династия началась более ста лет назад.

Кузбасские семьи представят регион на федеральном уровне конкурса. Торжественное награждение победителей состоится в октябре в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

