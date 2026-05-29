Илья Середюк встретился в Анжеро-Судженске с участниками СВО и их родными

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел в Анжеро-Судженске выездной личный прием для участников СВО и членов их семей. Свои вопросы также смогли задать жители соседних территорий: Березовского, а также Яйского, Ижморского, Чебулинского, Тяжинского, Яшкинского, Тисульского муниципальных округов, сообщает пресс-служба АПК.

Так, супруга одного из демобилизованных попросила помощь организовать ее дочери отдых в санатории. Жена другого военнослужащего, который числится пропавшим без вести, попросила помочь с обеспечением благотворительным углем.

Всего в ходе приема поступило более 70 обращений, касающихся мер социальной поддержки, оказания медицинской и юридической помощи, содействия в бытовых вопросах.

«Мы специально проводим выездные приемы с участием представителей министерств и ведомств. Это помогает нашим героям получить помощь на месте, без необходимости ездить в областной центр. А нам это позволяет увидеть ситуацию вживую, узнать о существующих проблемах из первых рук. Чтобы в итоге добиться наиболее эффективного их решения», — подчеркнул Илья Середюк.

