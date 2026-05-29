За сутки в Кузбассе произошло 26 пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 28 по 29 мая в Кузбассе произошло 26 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Юрге на улице Калинина загорелись жилой дом, надворная постройка площадью 80 квадратных метров. На место прибыли 10 спасателей и 4 машины.

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка на улице Речная загорелась надворная постройка - сарай площадью 48 квадратных метров. На место прибыли 11 спасателей и 3 машины.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также в Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.