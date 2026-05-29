Дмитрий Анисимов вручил стипендии 115 школьникам

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов вручил муниципальные стипендии 115 школьникам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В числе награжденных – победители городского этапа Всероссийской олимпиады школьников. Например, восьмиклассник Городского классического лицея Илья Телешев написал на «отлично» олимпиады сразу по трем предметами: информатике, математике и физике. А семиклассник лицея №62 Семен Трепп победил в региональном этапе олимпиады по информатике, справившись с заданиями за 9 класс.

«Шестнадцать наших ребят прошли в финал самых престижных интеллектуальных соревнований, и четверо стали призёрами. Такой результат благодаря системному и продуманному подходу. Олимпиадное движение внедряем с младших классов и привлекаем экспертов из вузов», - сказал Дмитрий Анисимов.

