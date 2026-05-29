Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 1 по 5 июня.

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям губернатора Кузбасса, председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 1 по 5 июня 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

1 июня можно связаться с Сергеем Лысенко - начальником управления ветеринарии Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 28-95-29 (с 15.00 до 17.00). Также можно связаться с Евгением Сионихиным - начальником управления Гостехнадзора Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 36-79-53 (с 15.00 до 16.00).

2 июня можно задать вопросы Валерию Догадову - заместителю губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка. Он доступен по телефону: 8 (3842) 36-87-09 с 15.00 до 16.00.

Также можно связаться с Александром Малаховым - врио начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе. Его номер: 8 (3842) 77-05-03. Он ответит на вопросы с 16.00 до 17.00.

3 июня жители Кузбасса могут задать вопросы Елене Ворониной - заместителю председателя правительства региона по вопросам социального развития. Она будет доступна по телефону 8 (3842) 36-84-88 с 15.00 до 16.00.

Также можно связаться с Ириной Печеркиной - министром строительства Кузбасса. Ее номер: 8 (3842) 58-55-45, время приема звонков - с 15.00 до 16.00.

4 июня кузбассовцы могут обратиться к Антону Пятовскому - заместителю председателя правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики. Его телефон: 8 (3842) 58-51-71 (с 15.00 до 16.00). Также с 14.00 до 16.00 готова проконсультировать Вера Федотова - начальник управления по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Ее телефон: 8 (3842) 36-69-47. С 16.00 до 17.00 можете задать вопросы Денису Ведягину - министру физической культуры и спорта Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 36-76-80.

5 июня ответит на вопросы Вирджиния Поплавская - и.о. начальника управления по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65 (с 16.00 до 17.00).

