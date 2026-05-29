В Кемерове 16-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове 16-летнего подросток на мотоцикле попал в аварию на улице Благовещенской. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что 16-летний юноша без мотошлема управлял спортивным мотоциклом «Райсер Пантер 300» и попал в аварию. Подростка с травмами доставили в больницу, сейчас он в реанимации. Выяснили, что у юноши не было прав на управление мотоциклом. Транспортное средство принадлежит его родителям.

За управление мотоциклом без прав родителей оштрафовали на 30 тысяч рублей. На подростка составили четыре протокола. Общая сумма штрафов - 7800 рублей. Кроме того, подростка поставят на профилактический учет в полиции. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также в Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.