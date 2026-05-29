За сутки в Кузбассе поймали 32 нетрезвых водителей.

В Кузбассе 28 мая произошло 711 нарушений ПДД. Из них 25 совершили пешеходы, 686 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 32 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 48 фактов управления транспортным средством без прав, 23 выезда на встречную полосу и 38 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 51 нарушение правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 16 нарушений проезда перекрестков, 14 проездов на запрещающий сигнал светофора и 36 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 7 ДТП, в которых 7 человек травмированы.

