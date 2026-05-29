Губернатор Кузбасса осмотрел обновленную школу №8 в Анжеро-Судженске

Илья Середюк посетил обновленную школу №8 в Анжеро-Судженске.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил обновленную школу №8 в Анжеро-Судженске. Он осмотрел трехэтажное здание, пообщался с учениками, родителями и педагогами, а также посетил мастер-класс по оказанию первой помощи.

Илья Середюк отметил, что капитальный ремонт 2023 года стал важным драйвером в развитии школы. Все кабинеты оснастили цифровым оборудованием, а на улице появились новые спортивные площадки. Глава региона уточнил, что это отличный пример того, как хорошая материальная база и грамотный учебный процесс позволяют давать качественное образование в Кузбассе. Капремонт школы провели в рамках госпрограммы «Развитие образования».

