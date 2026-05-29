Илья Середюк: у предприятий Анжеро-Судженска есть серьезный потенциал расширения производства

Илья Середюк посетил предприятия Анжеро-Судженска.

В ходе визита в Анжеро-Судженск губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод ООО «Авексима Сибирь» и Анжерский машиностроительный завод. Оба предприятия являются крупными производителями в своих отраслях: первый - лекарств, второй - горно-шахтного оборудования, востребованного не только в России, но и за ее пределами.

Губернатор подчеркнул важность развития этих предприятий для диверсификации экономики Кузбасса. По его мнению, у них есть серьезный потенциал для расширения производства, но для этого требуется поддержка.

«Будем делать все возможное, чтобы их программы развития и обновления получали все необходимое содействие», - добавил глава региона.

