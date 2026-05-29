В Кемерове четверо мужчин арестованы за вымогательство. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд города Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех мужчин за вымогательство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Срок содержания под стражей установлен до 19 июля 2026 года. По данным следствия, молодые люди, среди которых был несовершеннолетний, вымогали деньги и имущество, а также совершали разбойные нападения в городе Белово и Беловском округе.

Задержанные были задержаны 28 мая 2026 года. В тот же день им предъявили обвинения в указанных преступлениях.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также в Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.