В Новокузнецке задержали мужчину, угрожавшего бывшей супруге.

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего бывшей супруге. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером росгвардейцы прибыли по вызову о противоправных действиях в отношении 58-летней женщины на улице Верхне-Редаковской. На месте они задержали 63-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина, находясь в доме бывшей жены, вступил с ней в словесный конфликт. В ходе ссоры он препятствовал ее выходу и угрожал физической расправой. Напуганная женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента будут установлены в ходе проверки, по итогам которой примут решение в соответствии с законом.

