В Кемерове задержали любителя бесплатного алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове экипаж Росгвардии задержал мужчину, пытавшегося вынести алкоголь из супермаркета без оплаты. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем росгвардейцы прибыли на вызов из магазина на проспекте Шахтеров. Сотрудники охраны указали на мужчину, которого заподозрили в краже. 35-летнего жителя задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, персонал магазина обнаружил недостачу алкоголя, просмотрев записи с камер, установил виновника. Позже этот же человек вернулся в супермаркет, взял несколько бутылок виски на сумму более 2000 рублей и направился к выходу без оплаты. Сотрудники магазина остановили его и нажали кнопку вызова Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.

Ранее мы писали, что стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, а также в Кемерове женщина пробралась в чужой дом и украла золотые украшения

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.