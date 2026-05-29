Погода в Кузбассе 30 мая 2026 года: до +24 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 30 мая 2026 года.

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 30 мая 2026 года. В этот день будет облачно, кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, местами грозы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами +2…+7 градусов. Днем ожидается +14…+19 градусов, местами до +24 градусов. Ветер обещают ночью юго-западный 7–12 метров в секунду, при грозе местами порывы 17–22 метров в секунду, днем северо-восточный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Погода в Кемерове 30 мая 2026 года

В субботу, 30 мая 2026 года, в Кемерове будет облачно, кратковременный дождь, ночью местами гроза.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +9…+11 градусов. Днем будет +17…+19 градусов. Ветер обещают ночью юго-западный 7–12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем северо-восточный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 30 мая 2026 года

В субботу, 30 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет: будет облачно, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +13 градусов. Днем ожидается до +20 градусов. Ветер обещают западный, 5 метров в секунду.

