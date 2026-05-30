Жительницу Новокузнецка осудят за поддельное водительское удостоверение.

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела против 41-летней жительницы. Ее обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте этого года женщина попала в ДТП, повредив чужую машину. После аварии она и другие участники приехали в ГИБДД для оформления документов. Полицейские заметили признаки подделки в ее водительском удостоверении и изъяли его для экспертизы. Исследование подтвердило, что документ фальшивый.

Женщина призналась, что в 2021 году купила поддельное удостоверение через интернет. Она заказала его и получила с курьером. Теперь дело передано в Центральный районный суд Новокузнецка. Женщине грозит до года лишения свободы.

