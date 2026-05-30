В Кемерове отправится в колонию рецидивист, ограбивший пенсионерку.

В Кемерове вынесен приговор по делу о грабеже. Ранее судимый 30-летний житель признан виновным в нападении на 77-летнюю женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В ноябре прошлого года пенсионерка обратилась в полицию. Она рассказала, что в подъезде неизвестный напал на нее и отобрал сумку с личными вещами. Ущерб составил более 4 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. По данным следствия, он заметил женщину в магазине и проследил за ней до дома. Когда пенсионерка вошла в подъезд, мужчина ударил ее по сумке, она выронила имущество. Налетчик схватил сумку и скрылся. Кошелек с деньгами он забрал себе, а сумку выбросил.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сотрудники полиции вернули похищенное владелице.

