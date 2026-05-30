В Новокузнецке продолжается реставрация мемориальной стены «Тыл - Фронту». Об этом сообщил глава города Денис Ильин.

В начале мая объект посетил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он оценил объем работ и сроки их выполнения. Сейчас специалисты удалили старый штукатурный слой. Они заменяют дефектные кирпичи и восстанавливают утраченные.

Мэр уточнил, что на следующей неделе трещины, пустоты и швы заполнят специальным составом под давлением. Уже заказан материал для штукатурных работ. Параллельно в цехе завершают реставрацию всех частей панно.

