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НовостиЧто происходит3 июня 2026 1:46

В Кузбассе оштрафовали семьи подростков за езду на питбайках

В Юрге ГИБДД поймала двух подростков на питбайках
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе оштрафовали семьи подростков за езду на питбайках. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе оштрафовали семьи подростков за езду на питбайках. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Юрге сотрудники ГИБДД провели рейд против несовершеннолетних водителей мототехники. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе мероприятия полицейские отстранили двух подростков от управления питбайками. 17-летнего водителя уже неоднократно привлекали к ответственности за вождение без прав. Его родителей - за передачу управления лицу без прав.

В этот раз подростка и его родителей оштрафовали: за повторное управление незарегистрированным питбайком, за вождение без прав, за отсутствие страхового полиса, за передачу управления лицу без права управления.

16-летнего водителя привлекли к ответственности за: вождение без прав; управление незарегистрированным питбайком; отсутствие страхового полиса. Отца несовершеннолетнего также оштрафовали за передачу управления лицу без прав. Питбайки отправлены на специализированную стоянку.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.